IRU назвал ключевые условия укрепления транзитного потенциала Казахстана (Эксклюзив)

АЛМАТЫ/Trend/ - Для укрепления транзитного потенциала Казахстану необходимо развивать транспортную инфраструктуру и цифровизировать транзитные процессы.

Об этом сказал Trend глава постоянного представительства IRU в Евразии Вадим Захаренко в рамках Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Транспортная политика Казахстана, в первую очередь, конечно же, ориентирована на развитие транзитного потенциала страны. И в этом смысле очень важно само географическое положение Казахстана, поскольку около 80% всех перевозок грузов наземным транспортом из Китая осуществляется именно через Казахстан.

Поэтому очень важно, чтобы развивалась физическая инфраструктура, и вместе с тем внедрялись передовые правила, процедуры, все, что относится к так называемым soft measures, которые помогают ускорять движение товаропотоков, но при этом обеспечивают надлежащий уровень контроля и прозрачности проводимых операций", - сказал он.

Захаренко отметил, что важно не забывать о цифровизации этих процессов, поскольку она не только помогает ускорить прохождение товаропотоков, но и повышает прозрачность и эффективность транспортных перевозок.

"И мы вместе с нашими коллегами и партнёрами в Казахстане очень активно работаем над внедрением таких цифровых инструментов. Это, в первую очередь, электронная книжка МДП eTIR, а также электронная накладная e-CMR", - сказал Захаренко.