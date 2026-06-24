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Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)

Экономика Материалы 24 июня 2026 21:08 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества в энергетическом секторе между Азербайджаном и Иорданией.

Об этом на своей странице в соцсети «X» написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«На встрече с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Саудом Аль-Кади были обсуждены перспективы развития энергетических связей между двумя странами, возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере и области возобновляемых источников энергии. Была выражена взаимная заинтересованность в развитии энергетического партнерства», — отмечается в публикации.

Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Иорданией (ФОТО)

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