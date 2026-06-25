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Ряду военнослужащих минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»

Политика Материалы 25 июня 2026 16:36 (UTC +04:00)
Ряду военнослужащих минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшее воинское звание «генерал-майор» следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Расулу Расим оглу Алиеву

полковнику Эльчину Рагим оглу Абдуллаеву

полковнику Азеру Афрайыл оглу Гейбатли

полковнику Гюльмамеду Тофиг оглу Рзаеву

полковнику Руслану Дуньямеддин оглу Агасиеву".

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