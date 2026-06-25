Ряду военнослужащих минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»

БАКУ /Trend/ - Военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
В распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшее воинское звание «генерал-майор» следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Расулу Расим оглу Алиеву
полковнику Эльчину Рагим оглу Абдуллаеву
полковнику Азеру Афрайыл оглу Гейбатли
полковнику Гюльмамеду Тофиг оглу Рзаеву
полковнику Руслану Дуньямеддин оглу Агасиеву".