Эффективные инвестиции в транспорт не ограничиваются развитием инфраструктуры - IRU

АЛМАТЫ /Trend/- Эффективные инвестиции в транспорт не ограничиваются развитием инфраструктуры.

Об этом сказал глава постоянного представительства IRU в Евразии Вадим Захаренко в ходе сессии «Бесшовная Евразия: логистический хаб на перекрестке континентов», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Необходимо учитывать, насколько инфраструктура интегрирована в более широкие транспортные сети и, что еще важнее, насколько эффективно ею пользуются бизнес и население. У нас могут быть отличные дороги, но если они лишь позволяют грузовикам быстрее добираться до перегруженных пограничных пунктов, где приходится проводить дни или даже недели, это не принесет ожидаемого эффекта», — сказал он.

Захаренко отметил, что с операционной точки зрения успех коммерческих автомобильных перевозок определяется эффективностью и устойчивостью, а оба этих фактора свидетельствуют о необходимости комплексного подхода.

«Следовательно, любое инвестиционное решение должно учитывать как развитие физической инфраструктуры, так и меры по улучшению транспортной связности», — сказал он.

Захаренко добавил, что включение международных стандартов в транспортные инвестиционные проекты на самых ранних этапах имеет решающее значение для обеспечения эффективной и устойчивой работы транспортной системы.