Баку превратился в центр парламентской дипломатии исламского мира — политолог

БАКУ /Trend/ - Прошедшая в Баку 20-я сессия Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) является очередным подтверждением растущего политического веса и дипломатического авторитета Азербайджана в исламском мире, а также того, что Баку превратился в центр парламентской дипломатии исламского мира. Это мероприятие, имеющее важное значение не только как платформа межпарламентского сотрудничества, но и с точки зрения укрепления солидарности между мусульманскими странами, направило важные месседжи касательно места, занимаемого Азербайджаном в системе международных отношений.

Об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

«Проведение сессии в Баку и переход председательства в организации к Азербайджану неслучайны. Главными причинами этого доверия являются активные дипломатические инициативы нашей страны в исламском мире в последние годы, проведение различных международных мероприятий и развитие многосторонних связей с государствами-членами. Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия привлекло внимание как важный политический документ, отражающий взгляд Азербайджана на исламский мир и его будущие приоритеты. Глава государства в своем обращении отметил: "Можем с гордостью отметить, что за эти годы наша страна внесла весомый вклад в укрепление исламской солидарности, сыграла инициативную и ответственную роль в деятельности ОИС, оставалась верной ее целям и принципам, принимала активное участие в повышении ее авторитета на международной арене". Это показывает, что Азербайджан выступает в Организации исламского сотрудничества не просто как государство-член, а как инициативный и направляющий актор. Проведенные в последние годы в Баку Игры исламской солидарности, международные конференции, посвященные борьбе с исламофобией, заседания Группы Исламского банка развития и другие мероприятия являются практическими результатами этой политики», — сказал политолог.

По его словам, одним из главных вопросов, привлекших внимание на сессии, стала высокая оценка поддержки, проявленной исламскими странами в вопросе территориальной целостности Азербайджана. «Глава государства в своем обращении особо подчеркнул, что ОИС решительно осудила оккупационную политику Армении против Азербайджана и защитила справедливую позицию Азербайджана: "Демонстрируя решительную позицию как в период продолжавшейся почти 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, так и в послевоенный период, ОИС принимала резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, приветствующие восстановительные и созидательные работы на освобожденных территориях. Хотел бы особо подчеркнуть деятельность Контактной группы в рамках ОИС по агрессии Армении против Азербайджана". Это заявление еще раз показывает, что отношения Азербайджана с исламским миром строятся не только на религиозной и культурной общности. Здесь важную роль также играют политическая солидарность, взаимная поддержка и координация в рамках международных организаций», — отметил политолог.

А. Гараев отметил, что одной из тем, которой было уделено особое место в обращении главы государства, стала борьба с исламофобией. «На фоне роста в различных регионах мира призывов к ненависти против мусульман, религиозной дискриминации и оскорбительных шагов в отношении священных ценностей, привлекает внимание вынесение Азербайджаном этого вопроса на международную повестку дня. Как сказал глава государства, "Исламофобия – это не только состояние нетерпимости к мусульманам, но и опасная тенденция, представляющая угрозу взаимопониманию и мирному сосуществованию". Такой подход демонстрирует, что Азербайджан позиционирует себя не только как государство, защищающее интересы мусульманских стран, но и как страна, продвигающая межкультурный диалог и мультикультуральные ценности», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что двусторонние встречи, проведенные в рамках сессии, также подчеркнули политическую значимость мероприятия. «Встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом привлекла особое внимание на фоне последних событий в регионе. В ходе встречи была высоко оценена поддержка, оказанная Азербайджаном Ирану в трудные дни. Иранская сторона отметила, что в этот период Азербайджан как дружественная страна был рядом с Ираном. Этот месседж можно расценивать как важный показатель наблюдаемого в последнее время политического сближения двух стран. В то же время обсуждение таких стратегических проектов, как мост Агбенд-Кялаля и Аразский коридор, показывает, что отношения Баку и Тегерана не ограничиваются только политическим диалогом, но и вступают в новый этап в направлении экономического и транспортного сотрудничества. А встреча главы государства с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем еще раз продемонстрировала неизменный стратегический характер азербайджано-турецких отношений. На встрече было особо подчеркнуто значение Шушинской декларации и отмечено, что братские отношения между двумя странами являются стабилизирующим фактором для региона», — сказал А. Гараев.

По его словам, прошедшая в Баку сессия одновременно продемонстрировала три важных направления внешней политики Азербайджана на одной платформе. «Первое направление — это укрепление солидарности и сотрудничества в исламском мире, второе — развитие взаимовыгодных отношений со странами региона, а третье направление — дальнейшее углубление азербайджано-турецкого стратегического союзничества. Не случайно Президент Азербайджана в своем обращении уделил особое внимание и будущим целям. Глава государства подчеркнул, что в 2027 году в Азербайджане пройдет 16-я сессия Конференции Исламского саммита, и наша страна примет председательство в ОИС. Президент отметил: "В период нашего председательства мы приложим все усилия для мобилизации совместных усилий с целью продвижения общих интересов государств-членов, углубления сотрудничества в рамках организации, укрепления исламской солидарности и превращения ее в большую силу". Это заявление демонстрирует намерение Азербайджана играть более активную роль в политической и дипломатической повестке исламского мира в предстоящие годы», — отметил политолог.

А. Гараев заключил, что 20-я сессия Парламентского союза ОИС в Баку показала, что Азербайджан уже является не просто участником региональных процессов, но и превращается в центр диалога, объединяющий различные государства и политические платформы. «На фоне вызовов, геополитической напряженности и экономических проблем, стоящих перед исламским миром, главным месседжем Баку является его видение будущего, построенное на солидарности, сотрудничестве и взаимной поддержке. Растущая роль Азербайджана в рамках ОИС может оцениваться именно как практический результат такого подхода», — добавил политолог.