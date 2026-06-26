Тюркский инвестиционный фонд уделяет первоочередное внимание проектам тюркской интеграции - инвестдиректор (Эксклюзив)

АЛМАТЫ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд в приоритетном порядке рассматривает проекты, направленные на развитие тюркской интеграции.

Об этом сказал Trend главный инвестиционный директор Тюркского инвестиционного фонда Санжар Усманов на полях Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы.

«У нас есть портфель проектов. До их окончательного одобрения советом директоров мы не можем раскрывать конкретные названия или детали. Работа ведется. Возможно, она не всегда заметна со стороны, но могу уверенно сказать, что процесс идет», — отметил Усманов.

По его словам, фонд уделяет особое внимание проектам, способствующим интеграции тюркских государств.

«Мы видим большой потенциал, и, вероятно, на определенном этапе возникнет необходимость рассмотреть вопрос об увеличении капитала фонда», — добавил Усманов .

Напомним, что Тюркский инвестиционный фонд является первым специализированным международным финансовым институтом, созданным тюркоязычными государствами с целью укрепления экономического сотрудничества, расширения взаимной торговли и содействия устойчивому развитию всего тюркского мира

На IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде, главы государств приняли решение о создании Тюркского инвестиционного фонда и назначении его президента. Соглашение о создании фонда было подписано на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года и вступило в силу 24 февраля 2024 года. Уставный капитал фонда составляет 600 млн долларов США.