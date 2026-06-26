  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)

Политика Материалы 26 июня 2026 14:23 (UTC +04:00)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил и 108-й годовщины со дня образования азербайджанской армии, на различных улицах и проспектах столицы, а также по заранее определенным маршрутам в городах Нахчыван, Сумгайыт, Гянджа, Барда, Ханкенди, Лачин и Шуша были организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. В сопровождении военных оркестров прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Во время шествий военные оркестры исполнили военно-патриотические песни и марши, которые были восторженно встречены гражданами.

В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)
В Азербайджане в День Вооруженных сил организованы шествия военнослужащих (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости