CIMS призывает повышать операционную эффективность портов и судов на Каспии

АЛМАТЫ /Trend/- Мы должны максимально повышать операционную эффективность портов и судов на Каспии.

Об этом сказал генеральный директор компании Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) Шерхан Сугурбеков в ходе сессии «Бесшовная Евразия: логистический хаб на перекрестке континентов» в рамках Годового собрания и бизнес-форума банка, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Каспийское море становится своего рода мостом и важной составляющей таких крупных международных транспортных маршрутов, как Средний коридор и маршрут "Север — Юг".

Он отметил, что на Каспии активно развиваются портовая инфраструктура и судоходство.

"При этом мы считаем, что существующей инфраструктуры уже достаточно для обеспечения текущих потребностей транспортной системы. Однако транспортный сектор сталкивается с рядом вызовов. В первую очередь речь идет о синхронизации и координации процессов. Это в полной мере относится и к морским транспортным системам", - сказал он.

Сугурбеков добавил, что для того, чтобы каспийский участок действительно стал надежным мостом, в ближайшие годы необходимо работать над повышением надежности и предсказуемости всей системы.

"Для этого мы должны максимально повышать операционную эффективность портов и судов. Кроме того, все элементы системы должны быть объединены едиными цифровыми решениями и платформами, над созданием которых мы сейчас активно работаем", - подчеркнул он.