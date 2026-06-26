США участвуют в организации самого сложного чемпионата мира в истории — представитель посольства

БАКУ/ Trend/ - Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 является самым сложным спортивным событием в истории.

Об этом заявил журналистам представитель посольства США в Азербайджане Энтони Транкина, на полях мероприятия «USA–Türkiye World Cup Watch Party», организованного посольством в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Для меня большое удовольствие находиться здесь и приветствовать весь мир на матче США — Турция в рамках чемпионата мира 2026 года», — сказал Транкина.

Он отметил, что нынешний турнир является самым сложным спортивным событием в истории: матчи пройдут в 20 городах трех стран-хозяев.

«США рады быть одной из трех стран-соорганизаторов чемпионата мира в этом году, приветствуя весь мир и демонстрируя американское гостеприимство и достижения США в сфере спорта», — заявил представитель посольства.

По словам Транкины, Азербайджан также признан одной из ведущих стран мира по проведению международных спортивных мероприятий.

«США и Азербайджан гордятся тем, что входят в число стран, принимающих крупнейшие спортивные события мирового уровня», — отметил он.

Комментируя сам матч, Транкина назвал его захватывающим противостоянием.

«Как мы видели, сначала впереди была Америка, затем Турция вышла вперед, и я думаю, что нас ждет очень интересный второй тайм», — сказал он.

Представитель посольства отметил, что не готов прогнозировать победителя, однако подчеркнул, что будет гордиться сборной США независимо от результата.

«Вероятно, это лучшая сборная США за всю историю участия страны в чемпионатах мира», — заявил он.

Транкина напомнил, что США заняли третье место на первом чемпионате мира FIFA, и выразил надежду, что нынешняя команда станет первой американской сборной, которая выйдет в финал турнира. Говоря о выступлении национальной команды США в целом, он отметил, что это сильнейший состав, который страна когда-либо представляла на чемпионате мира.

«Мы выиграли первые два матча. Сегодняшняя игра против Турции очень конкурентная, и я очень горд тем, что мы уже вышли во второй раунд», — сказал он.

По словам Транкины, сборная США имеет потенциал добиться своего лучшего результата в истории чемпионатов мира.

«Мы надеемся, что вы увидите Америку в полуфинале или даже в финале», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, почему посольство выбрало именно матч США — Турция для организации просмотра, Транкина отметил, что это связано с большой поддержкой турецкой сборной в Азербайджане.

«Я думаю, в Азербайджане испытывают большую симпатию к турецкой команде, поэтому мы выбрали матч США — Турция, чтобы принять наших азербайджанских друзей и спортивное сообщество Баку», — сказал он.

Транкина добавил, что в посольстве также считают эту встречу одной из самых интересных игр турнира.

«У США и Турции очень сильные команды, и мы решили, что это будет лучший матч, который можно показать нашим азербайджанским друзьям. Кроме того, время проведения игры было удобным для такого мероприятия», — отметил представитель посольства.