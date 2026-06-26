Болгария увеличила объем импорта природного газа из Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 456,1 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 136 миллионов долларов США.

Об этом говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-апреле 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель уменьшился в стоимостном выражении на 33,6 миллиона долларов, или на 19,8%, а по объему увеличился на 3,7 миллиона кубических метров, или на 0,8%.

В целом в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,536 миллиарда долларов США. Это на 53 миллиона долларов, или на 17,3% меньше в стоимостном выражении, и на 256 миллионов кубометров, или на 3,1% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из одной страны - Исламской Республики Иран - 168 миллионов кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 11,307 миллиона долларов США. В январе-апреле прошлого года данные об экспорте природного газа из Ирана в Азербайджан не были опубликованы.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров заявил, что Болгария остается одним из ключевых направлений деятельности компании в регионе. По его словам, в 2025 году SOCAR продолжила работу в сфере поставок газа и трансграничной транспортировки, а также реализацию проектов по развитию газовой инфраструктуры.

"Совокупный объем поставок газа Азербайджанской компании по поставкам газа (Azerbaijan Gas Supply Company, AGSC) и SOCAR в Болгарию в 2025 году составил чуть менее 2 миллиардов кубометров, что сопоставимо с показателем предыдущего года. Он подчеркнул, что дальнейшая динамика поставок будет зависеть от спроса на болгарском рынке и развития регионального газового портфеля компании.

В рамках проекта гибридной газификации, предусматривающего поставки сжатого природного газа в районы, не подключенные к сети Bulgartransgaz, в 2025 году газ был поставлен 46 промышленным и пяти социальным потребителям. Общий объем поставок в рамках проекта составил около 80 миллионов кубометров газа", - отметил он.