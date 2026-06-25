Генсек TRACECA анонсировал подключение трех стран к системе электронных разрешений

АЛМАТЫ/Trend/ - В ближайшее время к системе электронных разрешений (e-Permit) в рамках TRACECA присоединятся Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.

Об этом сказал генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной Комиссии TRACECA Жасурбек Чориев в ходе сессии «Бесшовная Евразия: логистический хаб на перекрестке континентов» в рамках Годового собрания и бизнес-форума банка, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Мы сотрудничаем с такими международными организациями, как Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций ЕЭК ООН (UNECE) и ЮНИСЕФ, а также с национальными структурами стран, которые уже внедрили цифровые решения.

В качестве примера можно привести Узбекистан, где действует система электронных разрешений (e-Permit). Она уже используется в сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном, а в ближайшее время к ней присоединятся Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Эта система фактически устраняет значительную часть бумажного документооборота, который до сих пор остается серьезной проблемой", - сказал он.

Чориев отметил, что в настоящее время TRACECA рассматривает возможность распространения данного решения и на другие страны, чтобы процесс выдачи разрешений полностью перешел в цифровой формат.

"На практике это означает, что электронные разрешения интегрируются в систему пограничного контроля. Перевозчики и экспедиторы, пересекающие границу, будут иметь все необходимые разрешительные документы в электронном виде, что позволит избежать ожидания и необходимости предоставлять дополнительные бумаги транспортным ведомствам",- сказал он.