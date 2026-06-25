В рамках стратегии ЕАБР в Казахстан было инвестировано 5,2 млрд долларов - Олжас Бектенов

АЛМАТЫ/Trend/ - В рамках реализации стратегии Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2022-2026 годы в Казахстан было инвестировано 5,2 миллиарда долларов США.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, которое зачитал министр финансов Казахстана Мади Такиев в ходе Годового собрания и бизнес-форума банка, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В рамках реализации стратегии банка на 2022-2026 годы совокупный объем инвестиций достиг 9,2 миллиарда долларов США. В экономику нашей страны было инвестировано 5,2 миллиарда долларов США, это сопоставимо с объемом инвестиций за предыдущие 15 лет. Сегодня сотрудничество с Казахстаном открывает большие возможности для инвесторов в реализации совместных проектов. Политика открытых дверей для иностранных инвестиций остается стратегическим приоритетом страны", - сказал О. Бектенов.

По словам премьер-министра, ее прочной основой является положение новой конституции в структуре Казахстана, закрепляющей гарантии права собственности, свободу покупательской деятельности, добросовестную конкуренцию и равенство всех перед законом.

"Все эти принципы имеют ключевое значение для инвесторов и позволяют последовательно совершенствовать условия для ведения бизнеса, защиты от вложений и реализации долгосрочных проектов", - отметил О. Бектенов.

Он добавил, что по итогам прошлого года рост экономики Казахстана составил 6,5%, почти вдвое больше прогнозируемых темпов роста мировой экономики. Объем ВВП страны превысил 305 миллиардов долларов США. Драйвером роста становится частный сектор. Сегодня на долю малого и среднего бизнеса приходится около 40% экономики страны.