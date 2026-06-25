Между МИД Азербайджана и Нидерландов прошли политические консультации

БАКУ /Trend/ - 24 июня в Гааге состоялись политические консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Нидерландов.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а нидерландскую — замминистра иностранных дел Марсель де Винк.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-нидерландских отношений, мероприятиях, которые предстоит реализовать в этом контексте, а также были рассмотрены региональные и международные вопросы.

Стороны подчеркнули важность осуществления взаимных официальных визитов, продолжения регулярных контактов и проведения встреч в рамках международных мероприятий с целью углубления политического диалога.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям для расширения экономического сотрудничества. Также была отмечена важность расширения сотрудничества в сферах культуры, науки и образования с целью укрепления связей между народами.

В ходе консультаций была представлена информация о текущей ситуации в регионе, армяно-азербайджанском мирном процессе, а также о масштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, стоящим на международной повестке дня, а также вопросам сотрудничества на многосторонних платформах и взаимной поддержки выдвинутых кандидатур.

На консультациях также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф.Рзаев также провел встречи с рядом официальных лиц Нидерландов и принял участие в "круглом столе", организованном ведущими мозговыми центрами.



