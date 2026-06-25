В Азербайджане ряд публичных юридических лиц преобразован в бюджетные организации - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах, связанных с реорганизацией деятельности ряда публичных юридических лиц, созданных от имени государства.

Согласно указу, Агентство государственных резервов, Агентство кинематографии при Министерстве культуры, Центр рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства, Азербайджанский фонд науки, Агентство по разминированию, Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ), Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив, а также Институт права и прав человека при нем переведены из статуса публичных юридических лиц в статус бюджетных организаций.

Кроме того, указом предписано Министерству экономики в двухмесячный срок обеспечить реорганизацию публичных юридических лиц – Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе, Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе – путем их преобразования в общества с ограниченной ответственностью (ООО). После утверждения уставов обществ, в трехдневный срок должны быть приняты меры по их государственной регистрации в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре». В месячный срок со дня государственной регистрации обществ необходимо принять соответствующие меры по передаче имущества на их баланс, а также принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из указа.

Помимо этого, Кабинету Министров поручено обеспечить создание при Министерстве культуры Центра творчества Максуда Ибрагимбекова и Театра марионеток в качестве бюджетных организаций на базе «Центра творчества Максуда Ибрагимбекова» и Театра марионеток, входящих в структуру Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». Также необходимо обеспечить создание ООО при Управлении Государственного заповедника города Шуша и осуществление через это общество функций по управлению многоквартирными домами и частными жилыми домами, построенными на территории города Шуша и Шушинского района, а также по благоустройству, озеленению, освещению и жилищно-коммунальному хозяйству на указанной территории.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование деятельности новых учреждений в пределах средств, предусмотренных на текущий год в государственном бюджете, и в соответствии с указом Президента страны от 25 августа 2025 года «О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами» провести финансовую экспертизу структуры, штатных единиц и систем оплаты труда создаваемых новых учреждений и принять меры по их оптимизации.