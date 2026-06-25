Азербайджан и Казахстан договорились о полном переходе на систему электронных разрешений — AYNA

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан достигли соглашения о полном переходе на систему электронных разрешений.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, со следующего года Азербайджан и Казахстан полностью откажутся от разрешений на бумажных носителях, и будет осуществляться обмен и выдача исключительно электронных бланков разрешений.

«Соответствующая договоренность была достигнута в Баку на очередном заседании Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам между Азербайджанским агентством наземного транспорта и Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Казахстана. Это решение было принято с учетом успешных результатов использования и активного внедрения в настоящее время системы e-permit», — говорится в сообщении.

Отмечено, что полная электронизация процесса обмена и выдачи бланков разрешений не только сведет к минимуму административные и операционные трудности, но и внесет важный вклад в более прозрачную, быструю и эффективную организацию процессов международных перевозок.

«На встрече, прошедшей с участием представителей Государственного таможенного комитета, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана и национальных перевозчиков, также обсуждались текущее состояние и перспективы развития международных грузовых перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и Казахстаном. Стороны выразили удовлетворение ростом объемов грузоперевозок за последние годы, а также важной ролью, которую обе страны играют в системе международных и транзитных перевозок.

Для осуществления международных грузоперевозок в текущем году было принято решение о дополнительном взаимном обмене в общей сложности 6 000 электронных бланков разрешений — по 2 000 на каждый вид перевозок (двусторонние, транзитные и в/из третьих стран)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что предварительная квота бланков разрешений на 2027 год определена на уровне в общей сложности 28 000 единиц, из которых 12 000 — для двусторонних перевозок, 8 000 — для транзитных перевозок и 8 000 — для перевозок в/из третьих стран.

«Таким образом, общая квота взаимно обмениваемых бланков разрешений для международных грузоперевозок между двумя странами была увеличена на 12 000 единиц по сравнению с предыдущим периодом. Стороны выразили уверенность в том, что потребности перевозчиков в бланках разрешений в текущем и следующем годах будут полностью удовлетворены», — добавили в пресс-службе агентства.