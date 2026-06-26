БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Армению экспортирована очередная партия нефтепродуктов.

Согласно информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), автомобильный бензин марки АИ-92 в составе 18 вагонов весом 971 тонна и дизельное топливо в составе 8 вагонов весом 467 тонн были отправлены 26 июня со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик.

Отметим, что до настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также свыше 4 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Кроме того, до настоящего времени транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлено более 34 тысяч тонн зерна, порядка 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.