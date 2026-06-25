Объявлены дата и повестка дня следующего заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 30 июня.

Соответствующая информация опубликована на сайте Милли Меджлиса.

В повестку дня заседания включены следующие 14 вопросов:

1. Законопроект о присоединении к «Метрической конвенции».

2. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об исполнении наказаний и закон «Об исполнении» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» (третье чтение).

7. Проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон «О нормативно-правовых актах» (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе» и «О медиа» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в законы «Об утверждении внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «Об общественном участии» и «О порядке использования гражданами Азербайджанской Республики прав законодательной инициативы» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон «Об общем образовании» (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон «О психиатрической помощи» (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в законы «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счетной палате» (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон «О таможенном тарифе» (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон «Об информации, информатизации и защите информации» (первое чтение).