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Хикмет Гаджиев провел встречу со спецпредставителем НАТО

Политика Материалы 25 июня 2026 19:26 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев провел встречу со спецпредставителем НАТО
Фото: Хикмет Гаджиев / X
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился со специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Хэмилтоном.

Об этом помощник Президента Азербайджана написал в своем аккаунте в соцсети «X».

«Прошла продуктивная встреча со специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Хэмилтоном. Азербайджан является надежным партнером НАТО, и мы достигли значительных результатов в различных сферах сотрудничества. В частности, мы отметили прогресс, достигнутый в укреплении взаимодействия между Азербайджаном и НАТО. Также провели содержательные дискуссии по различным аспектам партнерства Азербайджан-НАТО и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в публикации.

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