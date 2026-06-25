Рассматривается сотрудничество Института страхования Великобритании с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Рассматривается сотрудничество Института страхования Великобритании (Chartered Insurance Institute, CII) с Азербайджаном в сфере профессионального образования.

Об этом заявил главный исполнительный директор CII Мэттью Хилл в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, CII работает по всему миру в партнерстве с различными организациями и в настоящее время модернизирует собственный подход к формированию стратегических альянсов.

«Это очень интересный период для CII, поскольку мы стремимся модернизировать наш подход и стать более гибкими в вопросах построения стратегических партнерств с учреждениями и компаниями по всему миру. Ряд существующих моделей сотрудничества может быть применен и в Азербайджане», - сказал он.

В качестве примера М.Хилл привел взаимодействие CII с Институтом финансов в ОАЭ.

«Институт, действуя в рамках задач, поставленных Центральным банком, работает над существенным наращиванием потенциала. Мы тесно сотрудничаем с ним, обеспечивая доступ к профессиональному обучению, которое позволяет получать квалификации в широком масштабе.

В рамках поддерживаемой государством программы профессионального развития CII предоставляет возможности для повышения квалификации участников страхового рынка Гонконга.

Существуют буквально сотни вариантов партнерства с компаниями и учреждениями в разных частях мира», - отметил М.Хилл.

Он подчеркнул, что CII готов сотрудничать с организациями, которые разделяют приверженность принципам профессионализма.

«Мы готовы формировать партнерства со всеми, кто разделяет нашу приверженность профессионализму. Для нас самое важное - это сохранять репутацию строгости стандартов и качества, благодаря которой нас знают во всем мире», - сказал М.Хилл.