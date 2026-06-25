"КазАвтоЖол" привлек около $3 млрд на реализацию крупных дорожных проектов

АЛМАТЫ /Trend/ - На данный момент АО «НК «КазАвтоЖол» подписало контракты и соглашения на сумму порядка 3 миллиардов долларов для реализации крупных проектов по реконструкции автомобильных дорог.

Об этом сказал главный инженер АО «НК «КазАвтоЖол» Саги Садыкулы в ходе сессии «Бесшовная Евразия: логистический хаб на перекрестке континентов», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«В настоящий момент нами подписаны контракты и соглашения о займах на сумму порядка 3 миллиардов долларов на реконструкцию крупных проектов. Нашими партнерами, наряду с ЕАБР, выступают Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Всемирный банк», — сказал он.

Садыкулы отметил, что в Казахстане за последние 3–4 года значительно вырос объем транзитных перевозок, что привело к существенному увеличению нагрузки на существующую сеть автомобильных дорог.

«В условиях постоянно растущего транзита нам необходимо поддерживать дороги в надлежащем состоянии, обеспечивая бесперебойное движение транспорта и сохраняя пропускную способность магистралей. Кроме того, с увеличением объемов транзита и числа крупногабаритных транспортных средств возрастает нагрузка на сеть автомобильных дорог», — сказал он.