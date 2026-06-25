Страховщики тюркских стран обсудят новые формы сотрудничества в Стамбуле (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Вопрос подписания новых меморандумов о сотрудничестве между страховыми организациями тюркских государств может быть рассмотрен на предстоящем заседании Союза страховщиков тюркского мира в Стамбуле.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил Президент Ассоциации страховщиков Кыргызстана Улан Бактыгулов в кулуарах Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку.

«Одним из вопросов повестки дня, вероятно, станет обсуждение возможных меморандумов о сотрудничестве. До этого времени мы проработаем данный вопрос. Представители страхового рынка Кыргызстана и Азербайджана уже поддерживают тесное взаимодействие в рамках Союза страховщиков тюркского мира и заинтересованы в реализации совместных проектов.

И рынок Кыргызстана, и рынок Азербайджана очень заинтересованы в этом. Надеюсь, мы совместно реализуем все наши проекты», - отметил он.

Президент Ассоциации страховщиков Кыргызстана также сообщил о заинтересованности сторон в создании постоянной площадки для обмена опытом и повышения квалификации специалистов страховой отрасли.

«Нам необходимо взаимодействовать по вопросам обучения актуариев и других специалистов. Мы будем стараться создать такую площадку, чтобы совместно обучаться и повышать квалификацию наших специалистов», - заявил У.Бактыгулов.

Говоря о перспективах сотрудничества в сфере цифрового страхования и инновационных технологий, он отметил, что данный вопрос пока не рассматривался отдельно в рамках форума, однако остается одним из приоритетных направлений развития отрасли.

По словам У.Бактыгулова, страховой сектор должен идти в ногу со временем и активно развиваться в направлении цифровизации.

«Мы обязательно рассмотрим этот вопрос с коллегами из Ассоциации Азербайджана. Сейчас век информационных и высоких технологий, поэтому цифровизация остается актуальной задачей для страховой деятельности», - подчеркнул он.