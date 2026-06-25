В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония очередного выпуска (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня в Военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны и на Медицинском факультете состоялась торжественная церемония по случаю очередного выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие руководство министерства обороны, личный состав военно-учебных заведений, преподаватели, выпускники, родители, а также представители общественности и медиа.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории Военного института, а также к мемориальному комплексу в честь военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, почтена их светлая память.

В связи с началом мероприятия ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Умидвар Гулиев доложил министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, после чего Боевое знамя института было торжественно вынесено на плац. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии министр обороны поздравил участников мероприятия со 108-летием со дня образования Вооруженных сил Азербайджанской Республики и пожелал выпускникам успехов в их почётной службе во имя светлого будущего Родины и дальнейшего укрепления армии. Министр отметил, что комплексные реформы, осуществляемые под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, играют важную роль в повышении профессионального кадрового потенциала армии.

Особо были отмечены героизм, проявленный нашими военнослужащими в ходе Отечественной войны и других успешных операций, а также мужество выпускников военного института. В соответствии с программой выпускной церемонии министр обороны вручил дипломы и ценные подарки отличившимся в учёбе выпускникам.

Молодые офицеры выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики и руководству министерства обороны за оказанное внимание и заботу, пообещав достойно служить Родине, государству и народу.

Затем эмблема выпуска была прикреплена к символическому пню, состоялась церемония передачи и принятия Боевого знамени Военного института имени Гейдара Алиева.

В завершение церемонии курсанты в сопровождении военного оркестра исполнили марш института, после чего личный состав торжественным маршем прошёл перед трибуной.