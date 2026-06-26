Состоялась презентация проекта "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" о тюркском наследии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация музыкального проекта "Kərkük Oğuz Gözəli", организованного ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" (Культура, объединяющая нас) в рамках II Форума "Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ", говорится в сообщении объединения.

Проект направлен на сохранение национально-культурного наследия и популяризацию общих ценностей тюркского мира. Автором слов музыкального произведения выступил директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, композитором - народный артист Азербайджана Сиявуш Керими. Произведение было исполнено заслуженным артистом Рамилем Гасымовым, продемонстрировавшим высокий уровень исполнительского мастерства.

Композиция, созданная при участии эстрадно-симфонического оркестра и хорового коллектива, художественно и эмоционально передаёт древнее огузско-тюркское наследие Керкюка и его духовные связи с Азербайджаном. Музыкальное произведение отличается богатой оркестровой палитрой и выразительной вокальной интерпретацией.

В рамках проекта также планируется создание видеоклипа на музыкальное произведение. Съёмки предполагается провести на территориях Ирака и Сирии, что позволит ещё глубже раскрыть географическую и культурную аутентичность проекта. Проект реализуется при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана.

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