Завершилась 20-я сессия Конференции ПС ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, проводимая под председательством Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 25 июня продолжила свою работу.

Модератором сессии выступил заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества Рафаэль Гусейнов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

На мероприятии были рассмотрены вопросы повестки дня сессии, обсужден ряд организационных вопросов, утверждены отчеты структур организации, проекты резолюций и рассмотрены другие вопросы.

В ходе обсуждений представители делегаций выступили и высказали свои мнения и замечания по вопросам повестки дня.

Затем заместитель руководителя делегации Азербайджана в ПС ОИС Джейхун Мамедов довел до внимания участников мероприятия проект итогового документа 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества — Бакинской декларации.

После широкого обсуждения была принята Бакинская декларация 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Генсек Парламентского союза ОИС Мухаммед Хурайджи Нияс выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство, теплый прием и высокое уважение, оказанные участникам конференции. Генеральный секретарь также выразил признательность председателю Милли Меджлиса и председателю 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества Сахибе Гафаровой за поддержку в образцовой организации мероприятия, создании всесторонних условий и успешном завершении конференции.

Подводя итоги мероприятия, заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в Парламентском союзе государств-членов ОИС Рафаэль Гусейнов подчеркнул, что проведенные в рамках конференции обсуждения и принятые решения внесут вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами-членами. Он выразил благодарность делегациям стран-членов за активное участие в работе мероприятия, выдвинутые инициативы и плодотворные дискуссии.

В завершение мероприятия были прочитаны аяты из Священного Корана.

Таким образом, 20-я сессия Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества успешно завершила свою работу.