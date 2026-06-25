В Иране упрощен процесс инвестирования в СЭС

БАКУ/ Trend/ - В Иране упрощен процесс выдачи лицензий, обеспечения инфраструктурой и сокращения сроков строительства станций для инвесторов в солнечные электростанции.

Об этом заявил представитель Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана Али Гассеминеджад.

"При сотрудничестве Министерства энергетики Ирана и Министерства промышленности, шахт и торговли усилено взаимодействие в рамках создания специальных зон и парков для солнечных электростанций. Это привело к упрощению инвестиционного процесса", - отметил он.

Он подчеркнул, что были приняты во внимание наличие некоторых бюрократических барьеров и проблем в вопросах выдачи лицензий, выделения земельных участков и подключения электростанций к национальной энергосистеме. В связи с этим Министерство энергетики и Министерство промышленности, шахт и торговли Ирана пришли к соглашению о создании необходимой инфраструктуры для развития солнечных электростанций в рамках специальных зон и парков.

Гассеминеджад добавил, что в рамках данного формата необходимая инфраструктура, включая подключение электростанций к национальной энергосети, подготавливается заблаговременно. Физические и юридические инвесторы могут просто обратиться в промышленные парки либо в Организацию по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, чтобы в кратчайшие сроки получить необходимые лицензии и приступить к строительству электростанций.

Представитель организации сообщил, что данный план в пилотном режиме реализован в парках солнечных электростанций в провинциях Казвин, Южный Хорасан и Керман. Интерес инвесторов оказался настолько высоким, что отведенные площади в этих парках были заполнены в кратчайшие сроки. Одной из главных причин успеха пилотного проекта стала низкая стоимость земельных участков, выделенных под строительство электростанций, а также наличие инфраструктуры для подключения к национальной энергосистеме.

"В соответствии с достигнутыми между Министерством энергетики и Министерством промышленности, шахт и торговли Ирана договоренностями, участки под электростанции передаются инвесторам с минимальными затратами и с необходимым комплексом услуг", - сказал он.

Отметим, что в последние годы одним из приоритетных направлений в Иране является увеличение количества солнечных электростанций для преодоления дефицита электроэнергии в летние месяцы.

По состоянию на 20 апреля потенциал выработки электроэнергии солнечными электростанциями Ирана составлял 4,07 тысячи мегаватт. К указанной дате фактическая выработка электроэнергии солнечными электростанциями Ирана достигла 7,13 тысячи гигаватт-часов.