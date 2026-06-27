Увеличился объем зарубежных активов банков Ирана

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлого иранского года (20 марта 2026 года) объем зарубежных активов банков Ирана по сравнению с концом предыдущего года (20 марта 2025 года) вырос на 78,9%.

Это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

"По итогам прошлого иранского года объем зарубежных активов банков Ирана составил 169 квадриллионов риалов (примерно 129 миллиардов долларов США)", — говорится в статистическом отчете.

На конец предыдущего года объем зарубежных активов банков Ирана составлял примерно 94,6 квадриллиона риалов (около 72,3 миллиарда долларов США).

По итогам прошлого иранского года все активы банков и финансовых учреждений Ирана, а также обязательства перед ними составили 538 квадриллионов риалов (примерно 411 миллиардов долларов США). По сравнению с концом предыдущего года все активы банков и финансовых учреждений, а также обязательства перед ними выросли на 58,4%. По итогам предыдущего года все активы банков и финансовых учреждений, а также обязательства перед ними составляли примерно 340 квадриллионов риалов (около 260 миллиардов долларов США).

Согласно анализу Trend, рост стоимости зарубежных активов Центрального банка Ирана может оказать положительное влияние на темпы экономического развития страны. Однако нельзя упускать из виду различные санкции против Ирана, а также сложные условия для его экономического развития. Продолжающиеся переговоры между Ираном и США имеют важное значение для иранской экономики, в первую очередь с точки зрения разблокировки замороженных активов Ирана в зарубежных странах. Хотя точный объем всех замороженных за рубежом активов Ирана не разглашается, известно о наличии 6 миллиардов долларов США, которые были заморожены в Южной Корее, а впоследствии переведены в Катар. Отмечается, что на первом этапе Иран получит доступ именно к этим средствам. Хотя эта сумма не является значительной для иранской экономики, получение доступа к данным средствам может рассматриваться как важный первый шаг и успех для страны, пережившей войну.