Страховой рынок Азербайджана демонстрирует стабильный рост

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года через страховые компании, действующие в Азербайджане, было собрано страховых премий на сумму 732,633 миллиона манатов.

Об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана.

По данным ведомства, этот показатель на 13,3 миллиона манатов, или на 1,85 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем страховых выплат за отчетный период составил 409,636 миллиона манатов, что в годовом исчислении означает рост на 94,8 миллиона манатов, или на 30,1 процента.

Положительная динамика на страховом рынке также находилась в центре внимания в рамках XI Азербайджанского международного страхового форума (AIIF-2026), проходящего в Баку.

Как сообщает корреспондент Trend, председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова в ходе своего выступления на форуме заявила, что за последние четыре года страховой рынок Азербайджана вырос почти в два раза.

По ее словам, развитие рынка стало возможным благодаря определенным государством стратегическим целям, реформам, проводимым Центробанком Азербайджана, и совместной деятельности участников рынка.

"Несмотря на достигнутые результаты, существует огромный потенциал для дальнейшего роста рынка. В Азербайджане имеются широкие возможности для повышения уровня охвата страхованием, и цель заключается в полной реализации этого потенциала", — подчеркнула У. Джаббарова.

Она отметила, что главная задача состоит не только в увеличении рыночных показателей, но и в том, чтобы страхование заняло более важное место в жизни людей, а его вклад в устойчивое развитие экономики усилился.

В свою очередь, директор департамента по развитию бизнеса Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Ясир Алаки в эксклюзивном интервью Trend заявил, что организация видит значительный потенциал для расширения своей деятельности в Азербайджане.

По его словам, Азербайджан является членом ICIEC с 2020 года, и за это время организация поддержала различные проекты в финансовом и промышленном секторах страны.

"На сегодняшний день мы обеспечили страховым покрытием операции в Азербайджане, включая торговлю и инвестиции, на сумму около 120 миллионов долларов США. Мы считаем, что это пока скромный показатель, и в стране существует большой потенциал для расширения наших услуг", — сказал Я. Алаки.

Он отметил, что ICIEC планирует расширять сотрудничество с местными банками, поддерживать финансирование экспорта и содействовать привлечению новых инвестиций в Азербайджан.