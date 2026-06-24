В сети кинотеатров CineMastercard стартует новая турецкая комедия "Başıbozuklar" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 25 июня в сети кинотеатров CineMastercard стартует новая турецкая комедия "Başıbozuklar" (Бунтари) режиссёра Хакан Алгюль по сценарию Гани Мюжде. Картина сочетает в себе элементы приключений и комедии, создавая яркую историю о людях, которые оказываются не в том месте и не в то время, говорится в сообщении пресс-служба CineMastercard.

В центре сюжета - музыкальная группа "Başıbozuklar", участники которой отправляются на выступление в Алачаты. Однако из-за роковой ошибки маршрута они оказываются вовсе не на концертной площадке, а на американской ракетной базе в Сирии. Неожиданное путешествие превращается в череду невероятных событий, где героям приходится не только бороться за выживание, но и предотвращать последствия масштабного кризиса. Зрителей ждут динамичный сюжет, неожиданные повороты и колоритные персонажи с ярким турецким юмором.

В ролях - Гонджа Вуслатери, Мустафа Устюндаг, Гёзде Кансу, Ипек Филиз Языджы, Халил Ибрагим Бабюр и Баран Бёлюкбашы.

Фильм "Başıbozuklar" будет показан в Азербайджане эксклюзивно только в сети кинотеатров CineMastercard. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на большом экране и стать частью невероятных приключений её героев.

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