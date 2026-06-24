Президент Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Ирак Низар Амиди направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

Рады передать Вашему превосходительству наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости дружественной Азербайджанской Республики. Желаем Вам здоровья и успехов, а Вашему народу – постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, еще раз подтверждаем нашу приверженность развитию сотрудничества между нашими дружественными странами и народами во всех сферах".