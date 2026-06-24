Доверие клиентов является ключевым фактором роста страхового рынка - Нияз Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Доверие клиентов является ключевым фактором роста страхового рынка.

Об этом заявил главный исполнительный директор (CEO) PASHA Insurance Нияз Исмаилов в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, развитие страхового рынка начинается с понимания потребностей клиентов и создания продуктов и бизнес-моделей, соответствующих этим потребностям.

«Когда клиенты понимают реальную ценность продукта, а затем мы разрабатываем для них новую бизнес-модель, исходя из их потребностей, открываются новые возможности. В этот процесс мы можем включать различные каналы взаимодействия, новые экосистемы и другие современные решения. Все это создает дополнительные возможности для роста рынка, однако в основе этого процесса лежит доверие. Доверие формируется из нескольких компонентов и не ограничивается только повышением финансовой грамотности клиентов. Один из ключевых факторов - оперативность предоставления услуг. Это касается всего клиентского пути: от быстрого оформления страхового полиса до урегулирования страховых случаев», - сказал он.

По словам Н.Исмаилова, особое значение имеет скорость урегулирования убытков, поскольку клиенты ожидают максимально быстрого рассмотрения своих обращений.

«Клиенты хотят, чтобы их заявление было рассмотрено и одобрено в течение двух-трех часов. Мы видим подобные примеры и успешный опыт на других рынках», - отметил он.

Кроме того, Н. Исмаилов указал на важность индивидуального подхода к клиентам.

«Под индивидуальным подходом я подразумеваю более качественную разработку продуктов, персонализированное ценообразование и другие решения, учитывающие особенности каждого клиента.

Клиентоориентированность остается фундаментом развития отрасли, а технологии, данные и искусственный интеллект выступают инструментами, ускоряющими эти процессы. Все эти компоненты формируют доверие, а доверие, в свою очередь, становится движущей силой роста страхового рынка», - подчеркнул он.