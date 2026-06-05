Внутри инвестиционного цикла Туркменистана: как турецкие подрядчики формируют новую фазу экономического роста

БАКУ /Trend/ - 3 июня в Ашхабаде состоялось 9-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, которое возглавили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. По итогам переговоров 4 июня стороны подписали План действий, включающий 71 пункт, направленный на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Документ охватывает широкий спектр направлений - от торговли и инвестиций до энергетики, транспорта, промышленности и взаимодействия деловых кругов. Само проведение заседания комиссии стало свидетельством высокой интенсивности туркмено-турецкого диалога, который в последние годы сопровождается расширением экономических связей и ростом интереса турецкого бизнеса к туркменскому рынку.

Одним из ключевых сигналов, прозвучавших в ходе визита турецкой делегации в Ашхабад, стало подтверждение вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом намерения увеличить двусторонний товарооборот до 5 млрд долларов. Выступая перед представителями турецкого бизнеса, Йылмаз напомнил, что в настоящее время объем торговли между двумя странами составляет около 2,2 млрд долларов, тогда как поставленная руководством двух государств цель выше на более чем вдвое. По его словам, Анкара рассчитывает максимально быстро выйти на данный показатель и продолжить дальнейшее наращивание экономических связей.

Важно, что речь идет не о новой инициативе, а о последовательно озвучиваемом курсе турецкого руководства. В декабре 2025 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении довести объем взаимной торговли до 5 млрд долларов. Таким образом, менее чем за полгода эта цель была подтверждена на уровне высшего руководства страны, что свидетельствует о ее стратегическом характере для Анкары.

Уверенность Анкары в перспективах дальнейшего роста торговли во многом объясняется уже существующим присутствием турецкого бизнеса в Туркменистане. По словам Йылмаза, турецкие подрядчики за годы работы в стране реализовали около 1 100 проектов общей стоимостью свыше 56 млрд долларов. Фактически речь идет об одной из крупнейших площадок присутствия турецкого бизнеса в Центральной Азии, где накопленный опыт уже создает основу для дальнейшего расширения торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Одной из турецких компаний, чье присутствие в стране наиболее заметно, является строительная компания Polimeks, которая за последние два десятилетия участвовала в реализации ряда крупнейших инфраструктурных проектов Туркменистана. Среди них - Международный аэропорт Ашхабада, строительство которого началось в 2013 году, а также Олимпийский городок в Ашхабаде, возведенный к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года. Олимпийский комплекс площадью около 750 тыс. квадратных метров включает стадион на 45 тыс. зрителей, велотрек, теннисный центр, крытые спортивные арены, гостиницы и объекты социальной инфраструктуры.

Не менее значимую роль играет компания Rönesans Holding, которая построила и ввела в эксплуатацию ряд объектов здравоохранения, административных зданий и промышленных предприятий в Туркменистане. Другой крупный турецкий инвестор - Çalık Holding - активно работает в энергетике, текстильной промышленности и телекоммуникационном секторе страны. Именно структуры Çalık участвовали в строительстве электростанций и развитии производственных мощностей текстильной отрасли, которая сегодня является одной из наиболее экспортно ориентированных отраслей туркменской экономики.

Среди крупных подрядчиков, работающих на туркменском рынке, также выделяются Gap İnşaat, Nata Holding и ряд других турецких компаний, задействованных в строительстве автомобильных дорог, жилых комплексов, промышленных предприятий, гостиниц, образовательных и медицинских учреждений. По оценкам турецких властей, накопленный объем выполненных контрактов уже превысил показатели большинства других стран Центральной Азии, где присутствует турецкий бизнес.

Интерес турецкого бизнеса к Туркменистану во многом объясняется в том числе и ожиданиями дальнейшего роста экономики страны. Одним из ключевых факторов в этом контексте является начало реализации четвертой фазы освоения крупнейшего газового месторождения Туркменистана - Галкыныш. В апреле текущего года Туркменистан и китайская CNPC подписали соглашение о строительстве объектов четвертой очереди месторождения, которая предусматривает создание новых производственных мощностей объемом 10 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается в 5,1 млрд долларов.

Для иностранных компаний важен не столько сам газовый проект, сколько его мультипликативный эффект для экономики. Реализация столь масштабных энергетических инвестиций означает новые заказы для строительного сектора, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, увеличение государственных расходов и сохранение высокого уровня экономической активности на протяжении нескольких лет. Именно такие условия традиционно формируют спрос на услуги международных подрядчиков, инженерных компаний, поставщиков оборудования и инвесторов.

Показательно, что аналогичной оценки придерживается и Европейский банк реконструкции и развития. В опубликованном 3 июня обзоре Regional Economic Prospects ЕБРР отметил, что экономика Туркменистана выросла на 6,3% в первом квартале 2026 года, а нефтегазовый сектор превысил плановые показатели добычи и переработки. Отдельно в отчете подчеркивается, что запуск четвертой фазы месторождения Галкыныш окажет дополнительную поддержку экономической активности в среднесрочной перспективе. Банк также прогнозирует рост ВВП Туркменистана на уровне 6,3% как по итогам 2026 года, так и в 2027 году. При этом среди факторов возможного ускорения роста ЕБРР прямо называет увеличение инвестиционной активности и расширение Галкыныша.

В результате Туркменистан остается рынком, где крупные государственные инфраструктурные и промышленные проекты продолжают формировать устойчивый спрос на подрядные работы. Для турецких компаний, уже имеющих в стране значительный опыт и реализованные контракты на десятки миллиардов долларов, это создает условия для дальнейшего расширения присутствия. Фактически речь идет о рынке, где ожидаемый рост газового сектора способен поддерживать инвестиционную активность целым циклом новых заказов в строительстве, промышленности, энергетике и смежных отраслях.

Оценки перспектив туркменского рынка сегодня разделяет не только Турция. За последние полтора года заметно активизировались контакты Туркменистана с деловыми кругами ряда крупных экономик. Причем речь идет не об одной стране или регионе, а сразу о нескольких крупных экономических центрах мира.

Одним из наиболее заметных событий стал Туркмено-китайский бизнес-форум и выставка, прошедшие в Ашхабаде в апреле 2026 года. В мероприятии приняли участие представители более 200 китайских компаний. Форум сопровождался масштабной выставкой, а также серией переговоров между туркменскими министерствами, государственными концернами и китайским бизнесом в сферах энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, телекоммуникаций и промышленности.

В марте 2026 года в Ашхабаде впервые состоялся бизнес-форум Туркменистан-ЕС, организованный совместно правительством страны, Евросоюзом и Международным торговым центром (ITC). Основное внимание было уделено транспорту, логистике, энергетике и инвестициям.

Схожая динамика наблюдается и в отношениях с Соединенными Штатами. В конце 2025 года был проведен Туркмено-американский бизнес-форум, а в 2026 году Туркмено-американская ассоциация делового сотрудничества (TABCA) объявила о расширении сети мероприятий и программ для развития контактов между американскими компаниями и частным сектором Туркменистана.

Британское направление заслуживает отдельного упоминания. В 2026 году сотрудничество вышло за рамки традиционных энергетических контактов. В мае в Лондоне состоялась крупнейшая на сегодняшний день британско-туркменская бизнес-миссия UK-Turkmenistan Trade Mission 2026, в которой приняли участие 28 туркменских компаний и более 40 британских организаций. По итогам переговоров стороны подписали 10 соглашений и меморандумов в сферах энергетики, строительства, логистики, финансовых услуг, образования и торговли.

Незадолго до этого туркменская делегация провела переговоры с руководством оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group в Лондоне. В центре обсуждений находились вопросы развития финансового сотрудничества, взаимодействия с международными инвесторами и расширения возможностей привлечения капитала для туркменских проектов.

Совокупность текущих процессов формирует для туркмено-турецких экономических отношений достаточно четкую траекторию развития на среднесрочную перспективу. С одной стороны, Анкара на политическом уровне последовательно фиксирует цель увеличения товарооборота до 5 млрд долларов, подтверждая ее на уровне высшего руководства. С другой - турецкий бизнес уже обладает в Туркменистане одним из крупнейших среди иностранных игроков портфелей реализованных проектов, что создает устойчивую практическую базу для дальнейшего расширения присутствия.

На этом фоне Туркменистан входит в фазу, когда ключевые драйверы роста начинают формировать более устойчивый и прогнозируемый инвестиционный спрос. Это, в свою очередь, усиливает значение внешнеэкономических партнерств и повышает роль крупных подрядчиков и инвесторов.

В результате период до конца 2026-2027 годов может стать этапом более интенсивного экономического взаимодействия Туркменистана с ведущими внешними партнерами, включая Турцию, с одновременным расширением обмена опытом, технологиями и инвестиционными практиками. Для Анкары это означает не только возможность увеличения товарооборота, но и закрепление стратегических позиций в экономике страны на фоне растущей международной конкуренции за участие в ключевых проектах.

Учитывая, что запуск добычи газа в рамках разработки четвертой фазы месторождения Галкыныш ожидается к концу 2026 года, Туркменистан входит в период усиления энергетической и инфраструктурной активности, который будет напрямую влиять на структуру его внешнеэкономических связей. В этих условиях экономическое взаимодействие с ключевыми партнерами будет постепенно переходить в более интенсивную фазу, сопровождаемую ростом инвестиционной и подрядной активности, а также расширением обмена технологиями и управленческими практиками.

Для Турции это означает формирование окна возможностей, в рамках которого уже существующее масштабное присутствие турецких компаний в Туркменистане может быть конвертировано в укрепление стратегических позиций в новых проектах следующего инвестиционного цикла. Заявленная цель по доведению товарооборота до 5 млрд долларов в этой логике выступает в качестве этапа закрепления уже сформированной экономической инфраструктуры присутствия турецкого бизнеса в условиях ускоряющейся инвестиционной динамики Туркменистана.