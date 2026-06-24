Бакинская инициативная группа проводит в Вашингтоне конференцию о праве западных азербайджанцев на возвращение

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне, в здании Конгресса, при организации Бакинской инициативной группы проходит международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы»

Согласно информации Бакинской инициативной группы, это первое подобное мероприятие, проводимое в Конгрессе США и посвященное факту этнических чисток, которым азербайджанцы подверглись со стороны Армении.

В конференции принимают участие эксперты, специализирующиеся в области защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, подвергшиеся насилию, дискриминации и преследованиям по этническому признаку, институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники мероприятия обсудят вопрос постоянного удержания в центре внимания международных организаций признания фундаментальных прав - права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли - на примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнических чисток.

Состоится обмен мнениями о даче правовой оценки в плоскости международного права фактам систематического разрушения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники, вынесении указанных нарушений на механизмы международной отчетности и мониторинга в рамках ООН и ее соответствующих структур, их расследовании и документировании на месте, привлечении с этой целью фактологических миссий, а также возможностях разработки механизмов расследования и отчетности на уровне специальных докладчиков и других обладателей международных мандатов.

На мероприятии также пройдут дискуссии вокруг реализации права на самоопределение народов, страдающих от колониализма, в частности, по вопросу включения в повестку дня ООН внесения колоний в список ООН Несамоуправляющихся территорий, подлежащих деколонизации.

Отметим, что на протяжении XX века западные азербайджанцы систематически изгонялись со своих исторических земель на территории нынешней Армении, это происходило в несколько этапов — в 1905–1906, 1918–1920, 1948–1953 и 1987–1991 годах. В результате этих этнических чисток сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных краев, многие были убиты, подверглись пыткам и бесчеловечному обращению, социальные и экономические устои семей были разрушены.

Политика этнических чисток не ограничилась лишь физическим вытеснением азербайджанского населения с исторических земель, но была также направлена на уничтожение складывавшегося веками культурного, религиозного и исторического наследия. Мечети, кладбища, святыни и другие образцы материально-культурного наследия азербайджанского народа были разрушены, осквернены или присвоены, более 2000 топонимов азербайджанского происхождения были изменены и арменизированы, тем самым проводилась систематическая политика, направленная на фальсификацию исторической памяти и этнокультурной идентичности региона.

Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 года подтверждает право на возвращение как одно из важных требований международного права в части восстановления прав лиц, вынужденно перемещённых в результате этнической чистки. В этой связи обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения западных азербайджанцев, насильственно выселенных с территории нынешней Армении, на свою историческую родину, а также восстановление их прав на жильё, землю, имущество, культурное и религиозное наследие должны рассматриваться в контексте международно-правовой ответственности Армении.