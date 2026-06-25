Министр культуры Азербайджана принял участие в церемонии открытия года "Андижан - культурная столица тюркского мира 2026" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли в рамках визита в Республику Узбекистан принял участие в торжественной церемонии открытия года "Андижан - культурная столица тюркского мира 2026", говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии, направленном на популяризацию общего историко-культурного наследия тюркского мира и дальнейшее укрепление культурных связей, приняли участие министры культуры тюркских государств, представители международных организаций, известные деятели культуры и искусства.

Выступавшие на церемонии подчеркнули богатую историю города Андижан, его древние культурные традиции и роль в развитии тюрко-исламской цивилизации. Также была отмечена важность данного проекта с точки зрения расширения культурной солидарности и гуманитарного сотрудничества между тюркскими народами.

В рамках мероприятия была представлена масштабная концертная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов тюркского мира, продемонстрировавшая богатое культурное наследие различных народов.

Участие азербайджанской делегации в мероприятии рассматривается как очередное подтверждение вклада Азербайджана в углубление культурных связей с тюркским миром, сохранение общего наследия и развитие международного гуманитарного сотрудничества.

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