Исламский мир столкнулся с серьезными испытаниями — первый вице-спикер парламента Ирака

БАКУ /Trend/ - Исламский мир переживает один из самых сложных и чувствительных этапов в современной истории, а международная система столкнулась с серьезными испытаниями.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Совета представителей Ирака Аднан Файхан Муса на церемонии открытия 20-й сессии Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИК) в Баку.

Он отметил, что события, произошедшие в различных регионах исламского мира за последний год, поставили под серьезное сомнение эффективность международного права и механизмов глобального управления.

«Сегодня исламская умма переживает один из самых сложных периодов своей современной истории. То, что произошло за прошлый и текущий годы, показывает, что наши раны все еще не затянулись. Международная система находится под угрозой, а институты, созданные для защиты законов, договоров и международных соглашений, оказались бессильны предотвратить зло, агрессию и чрезмерное насилие», — отметил он.

По его словам, это также оказывают прямое влияние на безопасность глобальной торговли и функционирование международных транспортных маршрутов.

Первый вице-спикер парламента Ирака отметил, что сложившаяся ситуация накладывает на исламские страны большую историческую ответственность.

По его словам, парламенты как институты, представляющие волю народов, должны побуждать правительства принимать более независимые и суверенные решения.

«Задача наших парламентов состоит не только в том, чтобы выступать с заявлениями. Мы должны направлять наши правительства на политику, защищающую национальные интересы и укрепляющую коллективную безопасность», — отметил он.

А. Муса также озвучил конкретные инициативы, которые могут быть реализованы в рамках ПС ОИК.

В первую очередь он подчеркнул важность усиления парламентской дипломатии.

«Для устранения разногласий между государствами-членами и предотвращения конфликтов должны быть созданы совместные парламентские комиссии и механизмы посредничества. Нашей целью должна быть защита нашего региона от противостояний, диктуемых внешними силами», — заявил он.

А. Муса отметил и важность расширения экономического сотрудничества.

«Наши парламенты должны принять новые законы, направленные на облегчение движения капитала, защиту цепочек поставок и поощрение взаимных инвестиций. Эти шаги могут в будущем позволить сформировать общий исламский рынок, обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие», — подчеркнул он.

Также он коснулся вопросов водной и морской безопасности, заявив, что страны региона должны более тесно сотрудничать в сфере охраны стратегических водных путей.

«Парламенты должны побуждать правительства обеспечивать безопасность жизненно важных морских маршрутов. В то же время мы должны выступать против милитаризации региона и внешнего военного вмешательства под предлогом защиты этих маршрутов», — отметил он.

Первый вице-спикер парламента Ирака также предложил создать совместные фонды развития и помощи для регионов, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий.

«Наши парламенты должны сформировать законодательную базу, облегчающую правительствам и национальным структурам внесение вклада в совместные фонды помощи и развития. Это ускорит восстановление пострадавших территорий и снизит зависимость от обусловленной внешней помощи», — сказал он.

В завершение своего выступления А. Муса подчеркнул, что его страна остается приверженной развитию межпарламентского сотрудничества.

«Ирак решительно выступает против использования своей территории и воздушного пространства против любого соседнего государства. Сегодня наши правительства нуждаются в сильной законодательной поддержке и инициативной роли парламентов. Скорейшая реализация в наших национальных парламентах рекомендаций и законодательных инициатив, которые будут приняты по итогам нашей конференции, послужит более сильному, независимому и авторитетному будущему исламского мира», — добавил он.