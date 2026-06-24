Все споры должны решаться только политико-дипломатическими средствами - вице-спикер парламента Кыргызстана

БАКУ / Trend/ - Все споры должны решаться только политико-дипломатическими средствами.

Об этом сказала вице-спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Жылдыз Таалайбек кызы на церемонии открытия 20-й сессии Парламентского союза государств-членов ОИС (ПУИК) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, обмен опытом между парламентами служит совершенствованию законодательства, усилению парламентского контроля за реализацией совместных решений, а также развитию торговли, инвестиций, инноваций и гуманитарного сотрудничества между странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Она отметила, что Кыргызская Республика привержена развитию добрососедских отношений, укреплению двустороннего сотрудничества и расширению взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества.

"Мы готовы и впредь вносить вклад в реализацию общих целей, направленных на обеспечение мира, стабильности и благополучия. Уверены, что совместными усилиями мы сможем еще больше расширить пространство доверия, стабильности и устойчивого развития в интересах государств-членов ОИС", - сказала она.

Вице-спикер подчеркнула, что сегодня исламский мир сталкивается с серьезными вызовами в сферах безопасности, устойчивого развития, гуманитарного сотрудничества и сохранения международной стабильности.

"В таких условиях особое значение приобретает поддержание открытого и ответственного диалога, основанного на взаимном уважении, доверии и поиске совместных решений", - отметила она.

Жылдыз Таалайбек кызы отметила, что 2026 год запомнился серьезной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, и этот процесс создал серьезные риски для стабильности не только в регионе, но и на глобальном уровне.

"Происходящие события еще раз продемонстрировали важность неукоснительного соблюдения норм международного права, воздержания от шагов, способных усугубить конфронтацию, и поддержки политического диалога между заинтересованными сторонами", - подчеркнула она.

По ее словам, Кыргызстан выступает за урегулирование всех споров исключительно политическими и дипломатическими средствами на основе Устава ООН и принципов международного права.

"Мы считаем, что прочный мир и безопасность могут быть обеспечены только путем переговоров, взаимного уважения интересов государств и поиска решений, приемлемых для всех", - сказала она.

Жылдыз Таалайбек кызы отметила, что ее страна продолжит продвигать эти принципы и в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2027-2028 годах.

"Выражаю искреннюю благодарность государствам-членам ОИС за поддержку, оказанную при избрании Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН", - добавила она.

В своем выступлении вице-спикер также коснулась мирного соглашения, достигнутого между Ираном и США.

"Кыргызская Республика приветствует достижение мирного соглашения между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки и выражает надежду, что официальное подписание этого документа будет способствовать формированию долгосрочного и устойчивого мирного диалога", - отметила она.

Она также высоко оценила посреднические усилия Пакистана, Омана, Катара, Турции, Египта и стран Персидского залива в продвижении диалога.

"Ответственное поведение и сдержанность региональных государств создали условия для снижения напряженности и предотвратили дальнейшее ухудшение ситуации", - сказала она.

В своем выступлении Жылдыз Таалайбек кызы также уделила особое внимание вопросам изменения климата и эффективного использования природных ресурсов.

По ее словам, для Кыргызстана как горной страны серьезную озабоченность вызывают стремительное таяние ледников, деградация горных экосистем, сокращение водных ресурсов и увеличение числа стихийных бедствий.

"В связи с этим Кыргызстан придает особое значение продвижению международной горной повестки и продолжает подготовительную работу ко Второму Глобальному горному саммиту 'Бишкек+25'", - подчеркнула она.

Вице-спикер отметила, что саммит послужит выработке общих подходов по сохранению ледников, водной безопасности, адаптации горных территорий к изменению климата и развитию устойчивых экосистем.

"Кыргызстан призывает к расширению сотрудничества в рамках ОИС в области охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата, а также к формированию долгосрочного плана действий по глобальной климатической повестке", - сказала она.

В завершение своего выступления Жылдыз Таалайбек кызы пожелала участникам сессии успехов и поблагодарила Азербайджан за организацию встречи.

"Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет важным шагом в направлении успешного решения задач, стоящих перед нашей организацией. Выражаю благодарность нашим азербайджанским друзьям за гостеприимство и высокий уровень организации этой конференции, служащей развитию межпарламентского диалога", - добавила она.