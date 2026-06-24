Азербайджан - лидирующее государство Южного Кавказа - Эльдар Намазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является крупнейшим государством Южного Кавказа как с точки зрения территории и численности населения, так и экономики, военной мощи и других факторов.

Об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов в ходе своего выступления на конференции на тему «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие», проходящей в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Южный Кавказ — это регион, где пересекаются интересы множества сил. Быть лидирующим государством такого региона означает также нести серьезную ответственность. Необходимо обязательно подчеркнуть, что потенциал Азербайджана выходит далеко за пределы региона", - сказал он.

Эльдар Намазов отметил, что факторы, определяющие мощь государств, уже изменились.

"Сегодня мы живем в цифровом мире, и даже в военной сфере искусственный интеллект становится важным фактором. Это показывает, что мир меняется очень быстро. В этих условиях каждая страна должна предпринимать шаги для сохранения своего статуса, и Азербайджан это делает", - подчеркнул он.

Напомним, что основная цель конференции заключается в обсуждении возрастающей роли Азербайджана в международной системе, представлении результатов исследований, проведенных в данном направлении, а также обмене мнениями по новым предложениям.

Отметим, что в мероприятии принимают участие представители государственных структур, аналитических центров, высших учебных заведений и других академических учреждений, депутаты Милли Меджлиса, эксперты, молодые исследователи и представители средств массовой информации.