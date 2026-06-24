Пенсионная система Швеции схожа с азербайджанской моделью – Матти Леппала

БАКУ /Trend/ - Многоуровневые пенсионные системы считаются более эффективными с точки зрения достижения различных целей пенсионного обеспечения и распределения рисков.

Об этом заявил генеральный секретарь и главный исполнительный директор (CEO) организации "PensionsEurope" Матти Леппала на XI Азербайджанском международном страховом форуме, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Государственные пенсии служат в основном для предотвращения бедности и обеспечения социальной солидарности. Эти элементы отчетливо просматриваются и в пенсионной системе Азербайджана. Однако только государственные пенсии не могут охватить все социально-экономические цели. ОЭСР также подчеркивает, что для каждой политической цели требуется отдельный инструмент и механизм", – отметил М. Леппала.

По его словам, профессиональные пенсии, которые связаны с трудовой деятельностью и не включены в систему социального обеспечения, служат для замещения доходов и долгосрочного финансирования.

"Индивидуальные пенсии, в свою очередь, предоставляют людям более гибкие возможности для накоплений. В Европе большое количество людей остается вне охвата профессиональных пенсионных систем, поэтому возрастает их потребность в возможности самостоятельно накапливать средства", – добавил он.

М. Леппала отметил, что наиболее сильные пенсионные системы сочетают в себе различные уровни, диверсифицируя тем самым риски.

"Самые успешные пенсионные системы диверсифицируют пенсионные риски точно так же, как инвесторы распределяют риски в своих инвестиционных портфелях", – подчеркнул он.

По его словам, большинство сильнейших пенсионных систем Европы основано на многоуровневых моделях.

Он отметил, что Швейцария многие годы отличается сильной и стабильной системой профессиональных пенсий, а Нидерланды обладают самой развитой в Европе двухуровневой моделью пенсионной системы.

"В Нидерландах системой пенсионного обеспечения охвачено более 90 процентов рабочей силы. Несмотря на то, что это небольшая по численности населения страна, здесь сформировано более 1,5 триллиона евро пенсионных активов, что делает ее крупнейшим рынком накопительных пенсий в Европе", – отметил он.

М. Леппала подчеркнул, что модели пенсионных систем Швейцарии и Нидерландов построены на разных принципах. В то время как в Швейцарии участие носит обязательный характер, в Нидерландах система функционирует на основе коллективных договоров, заключаемых между работодателями и работниками.

"Эта модель эффективно работает в социальной и институциональной среде Нидерландов. Однако перенести ее в неизменном виде на другие страны невозможно, поскольку уровень развития гражданского общества, роль социальных партнеров и структура рынка труда существенно различаются от страны к стране. Поэтому каждое государство должно формировать собственные политические инструменты для повышения участия в пенсионной системе", – добавил он.

М. Леппала сообщил, что пенсионная система Швеции основана на модели условно-накопительных счетов (Notional Defined Contribution – NDC), которая в определенном смысле демонстрирует сходство с системой Азербайджана. По его словам, в этой системе создаются резервные фонды, а эти средства инвестируются отдельно.

"В Швеции действует сильная система профессиональных пенсий, сформированная на основе коллективных договоров и имеющая уже более чем столетнюю историю. Наряду с этим, в стране широко распространены добровольные индивидуальные пенсионные накопления", – подчеркнул он.

М. Леппала отметил, что модель Финляндии отличается иными характеристиками. Так, в стране система пенсий, связанных с доходом по первому уровню, функционирует как на принципах частичного финансирования, так и на принципах распределительной системы (pay-as-you-go).

"В рамках этой системы финансируется примерно 25-30 процентов пенсионных обязательств. Средствами управляют частные пенсионные страховые компании. Это одна из редких моделей в мире. Правительство не участвует в управлении ни активами, ни обязательствами. Часть взносов, уплачиваемых работодателями и работниками, инвестируется, а большая часть направляется на текущие пенсионные выплаты", – сообщил он.

По его словам, объем активов, накопленных в Финляндии для этих целей, равен ВВП страны.

М. Леппала подчеркнул, что в Финляндии не применяется никаких ограничений в отношении пенсий или доходов, с которых начисляются пенсии.

"Каждый человек полностью охвачен в рамках единой системы. Именно поэтому в Финляндии второй пенсионный уровень не получил широкого развития, поскольку большинство населения уже получает полное обеспечение через частично финансируемый первый уровень", – сказал он.