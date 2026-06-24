Азербайджан вносит вклад в обеспечение мира на Южном Кавказе и за его пределами - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вносит вклад в мирные процессы, происходящие не только на Южном Кавказе, но и за его пределами.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде во время выступления на конференции на тему «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, столица Азербайджана служила платформой для переговоров между рядом стран, и Азербайджан выступал в роли посредника:

«Это касается как израильско-сирийских, так и турецко-израильских переговоров. В свое время в Баку также проводились встречи между военными руководителями НАТО и России. Все это показывает, что с годами посредническая роль Азербайджана в регионе становится все более весомой. Наряду с этим, Азербайджан также участвует в миротворческих миссиях в различных странах. Деятельность азербайджанских миротворческих сил в Афганистане и Ираке сыграла важную роль. Азербайджан вносит большой вклад и в региональный мир и безопасность. В этом контексте особо следует отметить гуманитарную помощь. Азербайджан направил гуманитарную помощь более чем 40 странам, а также участвовал в различных программах развития. Эти инициативы косвенно служат стабильности и миру, поддерживая борьбу с экстремизмом и терроризмом в этих странах, а также сохранение стабильности».

Фариз Исмаилзаде отметил, что при обсуждении азербайджанской дипломатии традиционно на первый план выходят энергетическая сфера и транспортные коридоры:

«О роли Азербайджана в этом направлении уже много написано и сказано. Особо следует отметить, что в настоящее время Азербайджан является одним из ключевых участников стратегического и критически важного транспортного коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой. Без транзитных возможностей и транспортных коридоров Азербайджана обеспечение связей между Европой и Азией, как с точки зрения наземного, так и воздушного транспорта, было бы значительно затруднено.

Следует учитывать, что в нашем регионе часто происходят конфликты, и по этой причине воздушное пространство некоторых стран периодически закрывается. В таких случаях маршруты, проходящие через Азербайджан, играют роль важного и надежного соединения. Говоря о вопросах безопасности, обычно подчеркивается вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Однако сегодня Азербайджан уже экспортирует газ и в Сирию, тем самым расширяя географию своего вклада в энергетическую безопасность».

Фариз Исмаилзаде также обратил внимание на то, что Азербайджан играл ведущую роль в нескольких глобальных международных организациях. В 2011 году Азербайджан был избран в Совет Безопасности ООН и внес весьма значительный вклад:

«Впоследствии Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, и это председательство было очень успешным. Деятельность Азербайджана на посту председателя была настолько успешной, что страны-члены даже попросили Азербайджан продлить срок его председательства на один год. В период председательства в этой организации Азербайджан выдвинул новые инициативы и новые идеи. Создание Молодежного движения и Парламентской сети является тому примером. Хотя эта организация действует уже более 30-40 лет, в ней не было таких важных элементов. Именно в период председательства Азербайджана они были созданы.

Позже Азербайджан принял у себя саммит COP29. Это также было очень успешное международное мероприятие, внесшее важный вклад в борьбу с международными изменениями климата. Азербайджан является одной из стран, которые играли активную роль в формировании некоторых из этих организаций и действительно вывели их на передний план в мировой политике. Особо хотелось бы отметить Организацию тюркских государств, которая в настоящее время превратилась в одну из ведущих организаций в Евразийском регионе и даже в мире. Есть и другие организации, например, в Организации исламского сотрудничества Азербайджан играет очень активную роль.

Азербайджан принимает активное участие как в создании новых региональных организаций, так и в формировании неформальных форматов сотрудничества. Например, существует формат Турция-Азербайджан-Пакистан, который также вносит вклад в региональный мир и стабильность».