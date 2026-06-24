Успех Транскаспийского и Черноморского энергокоридоров зависит от уровня доверия инвесторов - эксперт

БАКУ /Trend/ - Успех проектов Транскаспийского энергетического коридора и Черноморского энергосоединения будет зависеть не только от начала поставок электроэнергии, но и от уровня доверия инвесторов и эффективности управления рисками.

Об этом заявил старший андеррайтер по Центральной и Восточной Европе (CEE) и международным рынкам перестраховочной компании VIG Re Дмитрий Гаманков в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Страховая и перестраховочная отрасль должна сосредоточиться не на анализе последствий уже произошедших убытков, а на предупреждении рисков на ранних этапах реализации проектов.

Важно устранение неопределенности при установлении причин возможных убытков и создание системы постоянной готовности к рискам с самого начала реализации проектов.

Энергетические коридоры имеют значение не только для энергетической безопасности. Эти проекты способствуют укреплению связей между регионами, развитию цифровой взаимосвязанности и расширению сотрудничества между рынками. Участники рынка могут либо ограничиваться обсуждением спорных вопросов, исключений из страхового покрытия и выплат после наступления страховых случаев, либо предлагать решения и инструменты управления рисками еще на этапе подготовки проектов. Я считаю, что второй путь является правильным», - подчеркнул он.

По мнению Д.Гаманкова, Транскаспийский коридор и Черноморское энергосоединение можно будет считать успешными не только после начала передачи электроэнергии. «Проект будет успешен тогда, когда доверие начнет двигаться по правильным каналам, превращаясь в инвестиции в нужных направлениях и в нужное время. Именно такой подход отражает взгляд страховой и перестраховочной отрасли на реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе», - заключил он.