Иран поддерживает инициативы, направленные на формирование экономических механизмов - Галибаф

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает все инициативы, направленные на формирование экономических, торговых, финансовых, научных и коллективных механизмов безопасности.

Об этом заявил председатель парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багир Галибаф на церемонии открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества (PUIC) в Баку, как сообщает корреспондент Trend.

По его словам, энергетические ресурсы, транзитный потенциал, научный и человеческий потенциал исламского мира должны быть использованы на благо мусульманских народов.

«Будущее региона мы видим не в конфронтации, а в сотрудничестве. Мы видим его не в изоляции, а в сосуществовании. Мы видим его не в безопасности и разрушении, а в общей безопасности», - подчеркнул председатель парламента Ирана.

Галибаф отметил, что Иран готов расширять сотрудничество со всеми мусульманскими странами на основе принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, добрососедства и общих интересов.

«В результате атак США и Израиля на Иран погибли высокопоставленные военные и политические официальные лица, а также более 3 тысяч иранских граждан, большинство из которых женщины и дети. Ранения получили более 30 тысяч человек. Промышленная, здравоохранительная, образовательная, энергетическая и транспортная инфраструктура Ирана, тысячи жилых и служебных объектов были подвергнуты атакам», - отметил он.

Галибаф заявил, что Исламская Республика Иран, несмотря на трудности, не принимает политику капитуляции и выбирает путь сопротивления. Иран считает, что прочный мир возможен только на основе прав народов, взаимного уважения, сбалансированных обязательств и законных интересов», - подчеркнул он.

Председатель парламента Ирана заявил, что обороноспособность, национальное единство и дипломатия являются основными столпами безопасности и стабильности.

«Мы считаем, что сильная оборона, национальное единство и дипломатия являются взаимодополняющими факторами, и их правильное сочетание является гарантией безопасности и стабильности», - отметил он.

Галибаф подчеркнул важность определения будущего региона самими странами региона.

«Опыт показал, что иностранные военные базы, расположенные в Западной Азии, не создали стабильности, а, наоборот, стали источником нестабильности. Поэтому мы считаем вывод иностранных военных сил из региона стратегической целью», - подчеркнул он.

В завершение своего выступления Галибаф подчеркнул, что Иран протягивает руку братства и сотрудничества всем исламским странам, и отметил важность укрепления солидарности между мусульманскими государствами.