Сахиба Гафарова обменялась мнениями с турецким коллегой

БАКУ /Trend/ - В рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече была выражена удовлетворенность высоким уровнем развития братских и союзнических отношений между нашими странами по всем направлениям. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция, руководствуясь девизом общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», демонстрируют единство и взаимную поддержку по всем вопросам. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что наши отношения достигли наивысшего уровня благодаря братским отношениям, основанным на взаимном уважении и доверии между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, их политической воле и решимости.

На встрече была отмечена важная роль парламентов в дальнейшем расширении отношений между нашими странами и выражена удовлетворенность уровнем существующих связей в этом направлении. Был подчеркнут весомый вклад взаимных визитов и встреч между председателями парламентов, а также тесных контактов между депутатами в развитие этих связей. Было отмечено, что наши законодательные органы осуществляют сотрудничество на уровне парламентских комитетов, групп дружбы и аппаратов парламентов. Также было обращено внимание на то, что наши парламенты сотрудничают как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах, в том числе ведут совместную деятельность в международных парламентских организациях.

В ходе беседы председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш особо отметил сегодняшнюю встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Председатель Великого национального собрания Турции выразил благодарность за высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества и отметил значимость этого важного мероприятия с точки зрения расширения партнёрства в рамках ОИС и дальнейшего углубления отношений между парламентами стран-членов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.