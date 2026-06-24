Побережье Баку захлестнет волна модной стихии Azerbaijan Fashion & Dome Middle East

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Баку в Sea Breeze с 20 по 22 июля 2026 года состоится 20-й юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week - крупнейшей международной модной платформы Каспийского региона, говорится в сообщении организаторов.

В честь юбилейного сезона Azerbaijan Fashion Week и Dome Middle East Fashion Week объявили о стратегическом партнёрстве. Впервые две международные fashion-платформы объединят усилия для создания масштабного события, которое соберёт дизайнеров, байеров, представителей индустрии, медиа и лидеров креативного сектора из разных стран мира.

Главной темой сезона станет Water Element (Водная стихия) - символ движения, трансформации, чистоты и единства. Концепция отражает то, как богатые традиции Каспийского региона и Ближнего Востока, соединяясь с современностью, формируют новые глобальные тренды в моде.

В течение трёх дней Sea Breeze станет центром международной fashion-индустрии, представив показы известных и перспективных дизайнеров, эксклюзивные презентации коллекций, профессиональные встречи, международные коллаборации и специальные проекты.

Юбилейный сезон направлен не только на демонстрацию актуальных мировых тенденций моды, но и на укрепление позиций Азербайджана как важного центра креативной экономики, культурного обмена и международного сотрудничества.

"20-й юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week - важная веха в истории проекта. Объединение с Dome Middle East Fashion Week создаёт уникальную платформу для взаимодействия между Востоком и Западом, открывая новые возможности для дизайнеров, брендов и профессионалов индустрии", - отмечают организаторы.

За годы своей деятельности Azerbaijan Fashion Week стал авторитетной площадкой для продвижения дизайнеров, развития модной индустрии и формирования международных партнёрств. Новый сезон станет самым масштабным за всю историю проекта и объединит участников из Европы, Азии, стран Персидского залива и региона СНГ.

Ожидается участие ведущих дизайнеров, fashion-экспертов, представителей luxury-сегмента, международных СМИ, инфлюенсеров и инвесторов креативных индустрий.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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