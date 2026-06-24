В Азербайджане запрещена продажа несертифицированных семян — Фикрет Фейзиев

ИВАНОВКА /Trend/ - В Азербайджане запрещен ввод в оборот неэтикетированных и несертифицированных семян, а государственный контроль в этой области усиливается.

Об этом сказал журналистам начальник отдела государственного контроля и регистрации семян Агентства аграрных услуг Фикрет Фейзиев, передает корреспондент Trend, участвующий в медиатуре.

По его словам, с помощью QR-кодов фермеры могут определять происхождение семян и их посевные качественные показатели.

«Сертифицированные семена — это семена, свободные от болезней, их качество подтверждено государством. Использование таких семян дает фермерам возможность получать более высокую урожайность и пользоваться посевным материалом чистых сортов с гарантированным посевным качеством», — отметил он.

Руководитель отдела подчеркнул, что с прошлого года введено требование об использовании сертифицированных семян при посевах пшеницы на площади свыше 10 гектаров и ячменя — свыше 100 гектаров. Целью является повышение урожайности в производстве зерна в стране и расширение использования качественных семян.

«Процесс сертификации семян полностью оцифрован, и все этапы — от подачи декларации на семена до выдачи сертификата — отслеживаются в электронном формате. В ходе сертификации проверяется соответствие государственным стандартам по таким показателям, как сортовая чистота на полях, устойчивость к болезням и уровень засоренности, а поля, не соответствующие требованиям, исключаются из процесса», — добавил Ф.Фейзиев.

Он также отметил, что данные меры служат обеспечению качественными семенами и получению фермерами более высокого урожая.