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Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)

Культура Материалы 24 июня 2026 15:47 (UTC +04:00)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся сольный концерт под названием "В каждой струне - своя история" известной исполнительницы Хумай Гадимовой, собравший деятелей культуры, любителей народной музыки. Талантливая таристка уверенно разрушила укоренившийся стереотип о том, что игра на таре - исключительно мужское дело. Представив публике насыщенную и многогранную программу, она раскрыла весь потенциал этого старинного инструмента, способного передавать богатую гамму музыкальных оттенков и эмоциональных переживаний. Вечер стал ярким событием в культурной жизни Баку и доказал, что интерес к живому инструментальному исполнению по-прежнему высок, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Этот концерт стал прекрасным примером успешного кросс-культурного проекта. Хумай Гадимова виртуозно и органично соединила национальные традиции с современными музыкальными течениями. Программа вечера стерла жанровые границы - глубокие азербайджанские мугамы и душевные народные песни сменялись неожиданными джазовыми импровизациями на таре. При этом Хумай Гадимова продемонстрировала владение не только таром - в её руках зазвучал и древний уд, добавив вечеру особые краски. Музыкальный вечер еще раз показал, насколько живым, гибким и глубоким остается азербайджанское традиционное музыкальное искусство. Каждое выступление публика встречала с искренним восторгом, и зал долго не отпускал артистку со сцены.

Особого внимания заслуживает и драматургия вечера, разработанная пианистом и композитором Туралом Мамедли. Ему удалось выстроить интересную канву программы, гармонично объединив разные стили. Эта режиссура сформировала ту самую особую художественную ауру, которая сделала сольный концерт таристки не просто музыкальным вечером, а самобытным арт-проектом.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)
Азербайджанка, разрушившая мужские стереотипы (ФОТО)

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