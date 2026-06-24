Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Собрания исламского совета Ирана (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Подчеркнув, что в последнее время братский иранский народ испытал огромные страдания, Президент Ильхам Алиев пожелал упокоения душ погибших в войне.

Отметив, что в период войны азербайджанский народ и государство находились рядом с иранским народом и государством, Президент Ильхам Алиев расценил телефонные разговоры с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, а также другие контакты на различных уровнях и проявления солидарности как наглядный тому пример.

Подчеркнув, что приостановление войны было встречено азербайджанской стороной с радостью, глава государства напомнил, что в связи с этим нашей страной незамедлительно было сделано официальное заявление.

«Желаю, чтобы в регионе не было никаких войн», – сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что в свое время и Азербайджан, и Иран пострадали от войн.

С удовлетворением вспомнив предыдущий визит Мохаммада Багера Галибафа в нашу страну, глава государства коснулся значения его участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что данное мероприятие внесет вклад в развитие исламской солидарности. Он сообщил, в следующем году наша страна примет Саммит ОИС, и отметил, что подготовительные работы в связи с этим уже начались.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что визит Мохаммада Багера Галибафа создаст хорошую возможность и для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня.

Глава государства также коснулся успешного развития азербайджано-иранских отношений.

Выразив удовлетворение встречей с Президентом Ильхамом Алиевым, гость передал главе государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Мохаммад Багер Галибаф выразил признательность за поддержку, оказанную Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанским государством и народом в трудные для Ирана дни.

Гость также выразил благодарность главе государства за то, что он посетил посольство Ирана в нашей стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей, а также за поздравительное послание, направленное Аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания на пост Верховного руководителя Исламской Республики Иран.

Отметив, что война – это большая беда и трагедия, гость подчеркнул, что в тот период наша страна осталась верна добрососедским отношениям с Ираном, оказала гуманитарную помощь, азербайджанский народ находился рядом с Ираном. Он добавил, что это навсегда останется в памяти иранского народа.

Подчеркнув, что Азербайджан и Иран всегда находились рядом друг с другом и в трудные дни, Мохаммад Багер Галибаф расценил это как очередной пример единства и солидарности наших стран. Гость заявил, что эта война также показала Ирану, насколько важны контакты с мусульманскими странами. Мохаммад Багер Галибаф отметил, что в период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан, как дружественная страна, был рядом с Ираном.

В ходе беседы была выражена уверенность в еще более динамичном развитии азербайджано-иранских связей в будущем, с удовлетворением подчеркнуто, что строительство моста Агбенд-Келале уже завершено и проходящий по территории Ирана Аразский коридор также послужит расширению транспортных возможностей в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе по вопросам межпарламентского сотрудничества, была затронута деятельность межправительственной комиссии.