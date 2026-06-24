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Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)

Социум Материалы 24 июня 2026 16:47 (UTC +04:00)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Фото: Азербайджанский национальный музей искусств
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках "Месячника прав человека" была организована специальная просветительская программа для учащихся школы UNISER, говорится в сообщении пресс-службы музея.

В рамках мероприятия для участников были проведены презентация, тематическая экскурсия, теневой спектакль и мастер-класс. Дети познакомились с музейной экспозицией и получили информацию о том, как образ ребёнка отражался в азербайджанском изобразительном искусстве в разные периоды и в творчестве различных художников.

В продолжение программы школьники посмотрели теневой спектакль и приняли участие в творческих занятиях, получив возможность проявить своё воображение и способности.

В ходе мероприятия детям в доступной для их возраста форме была представлена информация о правах человека, в частности о правах ребёнка на образование, развитие и участие в культурной жизни. Особое внимание было уделено повышению их осведомлённости в этой сфере.

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Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)
Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)

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