Искусство как язык прав азербайджанского ребёнка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках "Месячника прав человека" была организована специальная просветительская программа для учащихся школы UNISER, говорится в сообщении пресс-службы музея.

В рамках мероприятия для участников были проведены презентация, тематическая экскурсия, теневой спектакль и мастер-класс. Дети познакомились с музейной экспозицией и получили информацию о том, как образ ребёнка отражался в азербайджанском изобразительном искусстве в разные периоды и в творчестве различных художников.

В продолжение программы школьники посмотрели теневой спектакль и приняли участие в творческих занятиях, получив возможность проявить своё воображение и способности.

В ходе мероприятия детям в доступной для их возраста форме была представлена информация о правах человека, в частности о правах ребёнка на образование, развитие и участие в культурной жизни. Особое внимание было уделено повышению их осведомлённости в этой сфере.

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