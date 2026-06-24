Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд указов

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением указа Президента Азербайджанской Республики от 17 июня 2025 года в ряд указов Президента Азербайджанской Республики внесены изменения.

Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

В соответствии с указом, в связи с исполнением указа Президента Азербайджанской Республики № 415 от 17 июня 2025 года «Об утверждении Положения о территориальной обороне Азербайджанской Республики» в «Положение о Министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики» добавлены пункт и подпункт об осуществлении задач, вытекающих из «Положения о территориальной обороне Азербайджанской Республики»; в «Положение о Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики» добавлен пункт об осуществлении задач, вытекающих из «Положения о территориальной обороне Азербайджанской Республики»; в «Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики» добавлен пункт об осуществлении задач, вытекающих из «Положения о территориальной обороне Азербайджанской Республики»; в «Положение о Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу» добавлен пункт об осуществлении задач, вытекающих из «Положения о территориальной обороне Азербайджанской Республики».