Обсуждено партнерство в энергосекторе между Азербайджаном и Италией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем комитета по иностранным делам и делам Европейского союза Палаты депутатов Италии Джулио Тремонти состоялись обсуждения, связанные с энергетической безопасностью и инвестиционными проектами.

Как сообщили в пресс-службе SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием стратегического партнерства в энергетическом секторе между Азербайджаном и Италией, а также успешным расширением долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по новым направлениям.

В этой связи было отмечено значение приобретения компанией SOCAR акций компании Italiana Petroli у API Holding с точки зрения дальнейшего укрепления связей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.