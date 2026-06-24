В агропарке «Ивановка» будет построено водохранилище вместимостью 100 тыс. кубометров

БАКУ /Trend/ - В агропарке «Ивановка» будет построено водохранилище вместимостью 100 тысяч кубометров.

Об этом журналистам сказал директор агропарка «Ивановка» Рамин Алифов, сообщает корреспондент Trend, участвующий в медиатуре.

«Общая проектная стоимость агропарка составляет 25,1 миллиона манатов, и в настоящее время он охватывает более 5200 гектаров пахотных земель. В прошлом году предприятие произвело около 17 тысяч тонн продукции, 600 тонн продукции было экспортировано», - сказал он.

Р. Алифов отметил, что одним из основных направлений деятельности агропарка является семеноводство:

«В этом году на площади более 1300 гектаров были проведены посевы семян местных и зарубежных сортов. Цель заключается как в удовлетворении внутренних потребностей предприятия в семенах, так и в обеспечении рынка качественными и селекционными семенами. В агропарке "Ивановка" также были проведены широкомасштабные посевы рапса».

По его словам, по этой культуре, обладающей высоким экспортным потенциалом, ожидается богатый урожай, и в будущем планируется ее экспорт.

«В рамках проектов, которые будут реализованы при государственной поддержке, на территории планируется строительство насосной станции, магистрального водопровода и водохранилища объемом 100 тысяч кубических метров. Данные проекты послужат улучшению водоснабжения и расширению производственных возможностей», - сказал он.

Р. Алифов сообщил, что реализация новых ирригационных проектов в агропарке позволит увеличить производство зерна и животноводческой продукции.

«В будущем в агропарке планируется создание пивотных систем орошения на площади 1000 гектаров, а также фруктовых садов на площади 500 гектаров на основе систем капельного орошения», — добавил директор агропарка.