Частный пенсионный фонд может укрепить рынок капитала Азербайджана — глава "PensionsEurope" (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Развитие многоступенчатой пенсионной системы в Азербайджане, в частности формирование второго и третьего пенсионных столпов, может как усилить устойчивость пенсионного обеспечения, так и привлечь долгосрочные инвестиционные ресурсы на финансовый рынок страны.

Об этом в интервью Trend в рамках прошедшего в Баку XI Азербайджанского международного страхового форума заявил генеральный секретарь и главный исполнительный директор организации "PensionsEurope" Матти Леппала.

По его словам, одним из основных сходств между пенсионными системами Азербайджана и Швеции является применение условно-накопительных (NDC) счетов в первом столпе.

«Это одна из реформ, которая была успешно реализована в обеих странах и дала положительные результаты. В то же время в Азербайджане существует большой потенциал для расширения накопительной пенсионной системы. Однако главный вопрос заключается в том, как привлечь людей в эту систему. В прошлом хотя и существовали возможности для добровольных взносов, интерес к этому был ограниченным. В Швеции отчисления в накопительную часть носят в основном обязательный характер, а также существуют стимулы для дополнительных добровольных накоплений. С этой точки зрения в Азербайджане также крайне важно, чтобы процесс накопления был более доступным и стимулирующим», — сказал он.

М. Леппала отметил, что финансово устойчивая многоступенчатая пенсионная система повышает стабильность общей системы и снижает нагрузку на государственные финансы. «В Азербайджане осуществляются трансферты из государственного бюджета в пенсионную систему. Многоступенчатая модель может помочь снизить это давление. Кроме того, доходы, получаемые от инвестирования средств пенсионных фондов, укрепляют финансовую устойчивость системы. На фоне старения населения и изменения демографических показателей накопление людьми дополнительных средств на свои пенсии в период трудовой деятельности повышает в будущем как адекватность, так и стабильность пенсионного обеспечения», — подчеркнул он.

По словам главы "PensionsEurope", создание частных пенсионных фондов также может внести важный вклад в развитие местных рынков капитала. «Опыт многих стран показывает, что после формирования частных пенсионных фондов они начинают больше инвестировать в местные рынки капитала и местные компании. Инвесторы и фонды обычно отдают предпочтение той экономике, которую знают лучше. Хотя в некоторых странах существуют юридические требования на этот счет, даже после последующей отмены этих ограничений значительная часть средств все равно направляется на местные рынки. Такой подход дал положительные результаты с точки зрения экономического развития и углубления рынков капитала во многих странах, создавших частные пенсионные фонды», — сказал М. Леппала.